Penafiel. Explosão em fábrica de pirotecnia faz um morto

Uma explosão numa empresa de pirotecnia em Rio de Moinhos, no concelho de Penafiel, provocou uma vítima mortal nesta terça-feira.

De acordo com fonte dos bombeiros de Entre-os-Rios citada pela agência Lusa, a ocorrência foi registada às 14h34, com indicação de explosão na empresa G.J.R. Pirotecnia e Explosivos S.A., situada no lugar de Jugueiros.

Os meios de socorro, constituídos por 25 bombeiros e nove viaturas, encontram-se no local do acidente, segundo a proteção civil distrital.