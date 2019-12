Morreu o psicanalista Carlos Amaral Dias

O psicanalista e professor Carlos Amaral Dias morreu esta terça-feira, em Lisboa, de doença, disse à agência Lusa, Luís Marinho, docente e membro da comissão do Instituto Superior Miguel Torga.

Carlos Amaral Dias, nasceu em 1946, em Coimbra, tendo tido quatro filhos, entre eles a ex-deputada Joana Amaral Dias.

Tinha abandonado há cerca de um mês, a pedido do próprio, a direção do Instituto Miguel Torga, à frente do qual esteve mais de duas décadas.