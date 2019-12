NATO suscita polémica entre Trump e Macron. “É uma declaração muito desagradável”

O Presidente francês afirmou, numa entrevista ao “The Economist”, publicada no mês do novembro, que a organização transatlântica está em “morte cerebral”, em parte devido ao facto de a Turquia, membro da NATO, ter entrado no norte da Síria, em outubro, sem coordenação com nenhum parceiro da organização, exceto Trump.

As afirmações do Presidente dos EUA ocorrem, em Londres, no primeiro dia da cimeira da NATO, que contara com a presença de líderes de 30 países, incluindo o Primeiro-Ministro, António Costa. Esta conferência coincide com o 70.º aniversário da aliança militar que protege cerca de mil milhões de pessoas.