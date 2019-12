"Sim, deve haver financiamento" da comunicação social

No habitual espaço de comentário no programa As Três da Manhã , Medina defende que “a realidade atual” revela que “quer o pagamento pelos próprios leitores/usufrutuários dos sistemas de informação, quer o pagamento através do mercado, por via publicitária, ou se tem manifestado insuficiente para a sobrevivência de um conjunto significativo de projetos de referência ou tem levado, em alguns projetos, a uma massificação, uma homogeneização dos projetos de comunicação social no sentido negativo relativamente àquilo que é de preservar relativamente a jornalismo de qualidade”.

Fernando Medica assume, assim, uma posição contrária à do secretário de Estado Nuno Artur Silva, segundo o qual a solução não pode estar no Estado , mas nos próprios órgãos de comunicação, que têm de "encontrar respostas" para a crise.

“Acho que estamos num ponto muito delicado, em que várias instituições estão muito frágeis – sabemos bem a situação em múltiplas redações relativamente à precariedade, relativamente aos baixos salários, relativamente à falta de jornalistas e sabemos como isso afeta a nossa democracia”, realça.

Como exemplo de mecanismos de salvaguarda da independência jornalística, Medina aponta “fontes de receita que podem ser consignadas, fontes de receita que são criadas por cima ou lateralmente relativamente a determinado tipo de fiscalidade – quer dizer, algo que não esteja estritamente no poder discricionário do poder político, a dizer 'sim, isto existe'/'sim, isto não existe'”, além de “um amplo apoio do ponto de vista parlamentar, para assegurar determinado tipo de soluções”.

“É depois importante um aspeto que muitos têm colocado, que é a importância de assegurar que estes mecanismos não se traduzam no apoio a uma manutenção de um determinado tipo de estruturas e até de práticas do sistema de comunicação social”, conclui.

João Taborda da Gama, que partilha o espaço de comentário na Renascença com o presidente da Câmara de Lisboa, concorda com o financiamento, mas critica as propostas avançadas de intervenção do Estado.

“Parece-me uma solução do início do século XX para um problema do século XXI”, refere, chamando a atenção para duas questões: “a remuneração dos jornalistas e como é possível atuar sobre isso – como noutras áreas, a remuneração tem impacto potencial na transparência, na independência, na qualidade e há muitos anos que está estagnada -; outra questão para que é preciso olhar de forma diferente é a comunicação social local [pois] pode motivar respostas diferentes”.