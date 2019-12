Renascença vence prémio nacional de Jornalismo de Inovação

O trabalho, assinado pela jornalista Inês Rocha, acompanhou o programa “Data Science for Social Good”, promovido pela Nova School of Business and Economics (Nova SBE).

Entre os projetos em destaque estão o combate ao desemprego de longa duração em Portugal, a promoção do turismo sustentável na Toscânia, a prevenção de acidentes rodoviários na Holanda e da vacinação contra o sarampo na Croácia.



Nas categorias nacional escrito e regional os trabalhos vencedores foram “Um dia o smartphone vai salvar-lhe a vida” de Rui da Rocha Ferreira, Diário de Notícias, e “Tecnologia não assusta idosos de Escalos de Baixo” de José furtado, do Jornal Reconquista, respetivamente.



A Agência Nacional de Inovação distinguiu, ainda, o trabalho "Os incêndios matam abelhas. Isso afeta-nos mais do que pensa" de Joana Ascensão, V Digital, na categoria audiovisual.



Foram atribuídas duas menções honrosas a Adriando Cerqueira, na categoria blog e podcast, com o 90 segundos de ciência, e Filipe Rodrigues Ferreria na categoria acadamia, com o JPN.

A iniciativa promovida pela Agência Nacional de Inovação (ANI), com o apoio da Entidade Reguladora para a Comunicação Social e do Sindicato dos Jornalistas e cofinanciada pelo COMPETE, pretende incentivar o jornalismo de inovação de base científica e tecnológica.



O Prémio Nacional de Jornalismo de Inovação é promovido no âmbito do SIAC – Iniciativa de Transferência de Conhecimento, cofinanciada pelo COMPETE 2020, através do Portugal 2020 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e tem como missão distinguir o jornalismo sobre inovação de base científica e tecnológica nacional.