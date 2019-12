Beira Baixa distinguida com Prémio Ibérico de Turismo

A Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB) foi distinguida com o Prémio Anual Cluster Turismo Extremadura 2019, atribuído pelo Cluster Turismo de Extremadura – Agrupación Empresarial Innovadora, de Espanha.

A cerimónia de entrega do prémio decorre esta terça-feira, 3 de dezembro, em Cáceres, na região da Estremadura.

A atribuição do prémio à região portuguesa é justificada “pela criação de novos produtos turísticos, pelas últimas campanhas de promoção do turismo em Espanha e em Portugal, e pela construção de pontes num território semi-fronteiriço, da raia, entre as duas regiões, como a Extremadura e Beira Baixa”.

Luís Pereira, presidente da CIMBB, mostra-se satisfeito pela “atribuição de uma distinção que muito nos orgulha" e explica que se trata "de um reconhecimento importante, por parte de um organismo do país vizinho, do trabalho que a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa está a desenvolver no âmbito do turismo”.

Como exemplo desse trabalho, Luís Pereira destaca o projeto “Beira Baixa Três Dias. Três Experiências", através do qual se "pretende estruturar toda a oferta turística da Beira Baixa, aprofundando também a cooperação transfronteiriça”.

Acresce ainda a promoção e divulgação da marca “Região Centro de Portugal” através da valorização dos produtos da Beira Baixa; a promoção de um plano de comunicação com vista ao aumento da projeção e reconhecimento externo dos produtos turísticos da Beira Baixa e da Região Centro de Portugal e ainda a criação de uma aplicação móvel "Visit Beira Baixa", que permite explorar e conhecer melhor o território.