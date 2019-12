Mário Lino garante que não foi instrumentalizado por José Sócrates

Mário Lino não quis comentar se acha que José Sócrates vai ou não ser absolvido.

"Não tenho esses sentimentos. O que eu acho é que a justiça deve-se fazer. E dei a minha contribuição respondendo com verdade às perguntas que me fizeram", frisou o antigo ministro das Obras Públicas.

Mário Lino foi ministro das Obras Públicas do Governo de José Sócrates entre 2005 e 2009, tendo sido substituído no cargo, até 2011, por António Mendonça. Ambos chegaram a ser investigados pela Polícia Judiciária no âmbito do processo das parcerias público-privadas (PPP).