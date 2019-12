"Se queremos mudar, devemos ser essa mudança". António Guterres apela à união contra alterações climáticas

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu esta segunda-feira, em Madrid, a todos os países do planeta para “ultrapassarem” as suas divisões e chegarem a um “entendimento” para lutar contra as alterações climáticas.

“Exorto todas as partes a ultrapassarem as suas atuais divisões e a encontrarem um entendimento comum sobre” a questão da luta contra as alterações climáticas, disse António Guterres na sessão de abertura da Cimeira sobre as alterações Climáticas, conhecida como COP25, que irá decorrer até 13 de dezembro na capital espanhola.

O secretário-geral das Nações Unidas fez um apelo aos representantes de mais 170 países presentes “para que aumentem” a sua “ambição e urgência” na luta contra o problema.

O ex-primeiro-ministro português recordou que o plantea está numa “encruzilhada crucial” e que “milhões em todo o mundo, entre eles muitos jovens”, estão a pedir para os líderes mundiais “fazerem mais”.

“É imperativo que os Governos aumentem substancialmente a sua ambição”, repetiu António Guterres durante a sua intervenção, concluindo que, se não for feito o esforço suficiente, “o impacto em toda a vida no planeta será catastrófico”.