Bentley Continental GTC – À altura do preço elevado

Não é todos os dias que nos disponibilizam um carro de sonho para testar durante um par de dias. E se este vier com um motor de 6 litros, um roncar magnífico dos seus 635 cavalos montados no motor V12, o céu fica muito mais perto.

As enormes jantes não conseguem esconder as gigantescas maxilas que agarram os 4 discos, também eles de dimensões generosas. O Bentley Continental GTC (C de Convertible) Não passa despercebido em lado nenhum.

É aqui que Bentley revela o seu luxo. Os bancos em pele, perfurados, o volante em pele em diversos tons, perfurado e aquecido, o tablier e as quartelas das portas igualmente revestidas a pele e bordadas aos quadrados, tal como os ocasionais bancos traseiros, tudo transpira bom gosto e qualidade.

A capota é retratil, mas quem a vê por dentro não adivinha. Forrada com um tecido aveludado, é sólida. E quando chove a sério, garanto que se ouve mais o barulho das gotas a baterem no vidro, que na capota. Mas talvez fosse da velocidade…

Se a isto misturarmos aplicações em madeira aqui e ali, temos “a caixa” perfeita para quem tem a sorte de conduzir, e de se sentar ao lado.

Digo, a sorte de conduzir, porque é aqui que se desfruta em pleno deste carro. O ecrã central - de boas dimensões e completo ao pormenor - roda três vezes. Quando se liga a ignição, o painel de madeira que completa o tablier roda e no seu lugar surge o ecrã propriamente dito. Mas se não precisa dele nem para o GPS, nem para saber o estado do carro, as configurações, etc, pode sempre por fazê-lo girar mais uma vez. E aí surgem três indicadores analógicos: Termómetro com a temperatura exterior, bússola e cronómetro. E para quê um cronómetro? Porque sim, e também… porque sim.

Motor