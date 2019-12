Cristiano Ronaldo fecha o pódio da Bola de Ouro

Cristiano Ronaldo ficou no terceiro lugar da Bola de Ouro. O troféu foi para o argentino Lionel Messi. O avançado da Juventus, de 34 anos, ficou, ainda, atrás do holandês Virgil van Dijk, central e capitão do Liverpool.

Bernardo Silva, o outro português entre os 10 finalistas, ficou no nono lugar do troféu atribuído pela "France Football". Esta foi a primeira vez que o médio do Manchester City e da seleção portuguesa foi nomeado.

Classificação completa



1 - Messi (Barcelona/Argentina)

2 - Van Dijk (Liverpool/Holanda)

3 - Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal)

4 - Sadio Mané (Liverpool/Senegal)

5 - Salah (Liverpool/Egito)

6 - Mbappé (PSG/França)

7 - Alisson Becker (Liverpool/Brasil)

8 - Robert Lewandowski (Bayern Munique)

9 - Bernardo Silva (Manchester City/Portugal)

10 - Riyad Mahrez (Manchester City/Argélia)

11 - Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona/Holanda)

12 - Raheem Sterling (Manchester City/Inglaterra)

13 - Hazard (Chelsea/Real Madrid/Bélgica)

14 - De Bruyne (Manchester City/Bélgica)

15 - De Ligt (Ajax/Juventus/Holanda)

16 - Aguero (Manchester City/Argentina)

17 - Firmino (Liverpool/Brasil)

18 - Griezmann (Atlético de Madrid/Barcelona/França)

19 - Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Inglaterra)

20 - Tadic (Ajax/Sérvia) e Aubameyang (Arsenal/Gabão)

22 - Son (Tottenham/Coreia do Sul)

23 - Lloris (Tottenham/França)

24 - Koulibaly (Nápoles/Senegal) e Ter Stegen (Barcelona/Alemanha)

26 - Benzema (Real Madrid/França) e Wijnaldum (Liverpool/Holanda)

28 - João Félix (Benfica/Atlético de Madrid/Portugal) e Marquinhos (PSG/França) e Van de Beek (Ajax/Holanda)