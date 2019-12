Bruno Lage perdoa Gabriel pela expulsão frente ao Marítimo, no sábado, quando o Benfica vencia por 4-0. O médio brasileiro teve uma entrada rispída sobre um adversário e o treinador, que revelou estar a preprar a substituição do jogador, manifestou desagrado na altura.

Mais a frio, Lage determina este tipo de situações como momentos que demonstram como ele é diferente. "Estávamos a vencer por 4-0 e ele disputa aquele lance como se fosse o último. Deixou-nos a jogar com dez. No jogo da Supertaça lesionou-se [pela forma como disputou um lance, quando o Benfica vencia por 4-0] . Vive o jogo sempre com grande intensidade. Agora está castigado, foi uma situação diferente, mas nós temos de entender o jogador. É isso que o torna especial e muito importante para a nossa equipa", destaca o treinador dos campeões nacionais, em declarações à Benfica TV.

Gabriel vai cumprir castigo no jogo com o Covilhã, para a Taça da Liga, e estará disponível para o encontro com o Boavista, na sexta-feira, a contar para a jornada 13 do campeonato