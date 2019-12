Marcelo, Costa e FPF felicitam seleção de futebol de praia

O Presidente da República e o primeiro-ministro já felicitaram a seleção nacional de futebol de praia pelo título de campeão do mundo, conquistado no Paraguai.

"Campeões do mundo pela terceira vez, depois das conquistas de 2001 e 2015, Portugal afirma-se cada vez mais nesta modalidade, para grande alegria e orgulho de todos os portugueses", escreve Marcelo Rebelo de Sousa, em nota oficial.

Também António Costa felicitou Portugal através do Twitter: “Parabéns a todos os jogadores e equipa técnica. Portugal é pela terceira vez na sua história campeão do mundo de futebol de praia! Mostrámos a nossa força e determinação. Parabéns Campeões!”

Também o secretário de Estado do Desporto não perdeu oportunidade de felicitar os campeões do mundo: "Mais um dia de ouro para o futebol de praia português. Portugal volta a sagrar-se campeão do mundo. Que orgulho! Os meus parabéns a toda a equipa e à FPF", escreveu, no Twitter.

Já o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, deixou a seguinte mensagem: "Felicito calorosamente a seleção nacional de futebol de praia que conquistou brilhantemente o título de campeã do mundo diante da Itália. A equipa liderada por Mário Narciso voltou a dignificar superlativamente o desporto nacional e o próprio nome de Portugal".

A equipa das quinas venceu a Itália por 6-4 no jogo decisivo e conquistou o terceiro título mundial depois de 2001 e 2015.