Polícia deteve suspeito do esfaqueamento de três adolescentes em Haia

A polícia holandesa anunciou este sábado a detenção de um suspeito de envolvimento no ataque com uma faca que na noite de sexta-feira provocou três feridos numa artéria comercial de Haia.

“Na sequência da agressão com faca cometida em Grote Marktstraat, acaba de ser detido um homem de 35 anos, no centro de Haia”, indicou a polícia, precisando que o suspeito “não tem residência fixa”. “Vai ser transferido para uma esquadra da polícia onde será interrogado”, acrescentou a polícia.

As autoridades policiais indicaram que estava a considerar “diversos cenários” e reconheceu “ser demasiado cedo para especular” sobre uma eventual natureza terrorista deste ataque”.

As três vítimas do esfaqueamento são duas raparigas de 15 anos e um rapaz de 13 anos. As vítimas, que não se conheciam, foram transportadas para um hospital e já tiveram, entretanto, alta hospitalar.

Os três adolescentes também já falaram com os responsáveis pela investigação deste incidente.

Este esfaqueamento em Haia aconteceu algumas horas depois de um homem, que envergava um colete com explosivos falsos, ter esfaqueado várias pessoas em Londres.

Duas pessoas morreram no ataque na capital britânica e o atacante, que estava referenciado pela polícia e tinha sido condenado em 2012 por crimes de terrorismo, foi morto a tiro pelas forças policiais. A polícia britânica está a tratar o caso como um ataque terrorista.

Após o incidente, a zona comercial em Haia foi isolada pela polícia, tendo sido hoje reaberta.

[Notícia atualizada às 17h34]