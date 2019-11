Manchester United impediu José Mourinho de contratar "um ou dois jogadores"

O vice-presidente executivo do Manchester United, Ed Woodward, confirma que José Mourinho foi desautorizado relativamente à possível contratação de "um ou dois" jogadores, no seu último ano no clube.

"É verdade que não contratámos um defesa-central no verão de 2018 e é verdade que houve divergência de opiniões sobre um ou dois jogadores, entre o treinador e o departamento de scouting", reconheceu Ed Woodward, em entrevista à revista "United We Stand".



José Mourinho foi despedido do Manchester United em dezembro de 2018, devido aos maus resultados e à má relação com alguns jogadores. Contudo, chegou a queixar-se que o clube não atendia aos seus pedidos, no que tocava à contratação de jogadores.

Woodward confirmou, também, que teve de ser ele a informar Mourinho, na altura, que o United não iria atrás de um ou outro dos seus alvos preferenciais de mercado:

"Por vezes, tenho de ser eu a transmitir o 'não', o que não é fácil. A nossa tendência natural é apoiar o treinador em todas as circunstâncias possíveis. Mas temos de dar ouvidos os especialistas."

Atualmente, José Mourinho orienta o Tottenham e conta por vitórias os dois jogos que disputou, frente a West Ham (2-3), para a Premier League, e Olympiacos (4-2), a contar para a Liga dos Campeões.