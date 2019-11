Domingo sem padre. Quando são elas a assumir a palavra na Igreja

“Venho daí da sacristia, geralmente entro por aqui, e subo aqui, atrás do altar, mas sem me sentar na cadeira do padre”, descreve cuidadosamente Dulce Fernandes, de 79 anos, natural de Carvalheda, concelho de Celorico da Beira. Ali nasceu e ali vive mesmo ao lado da capela que todos os dias visita.

Dulce Fernandes foi a primeira mulher ministra da comunhão a surgir na diocese da Guarda. Continua a descrição da rotina que acontece uma vez por mês. “Há uma pessoa que faz o cântico de entrada, temos as leituras que estão marcadas e depois eu chego aqui e faço de contas que sou o senhor padre e digo: ‘Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Irmãos para celebrarmos dignamente os santos mistérios reconheçamos que somos pecadores’.”

Dulce procura o que vai dizer no Missal Romano, o livro que a guia em todas as celebrações da palavra e não missa, corrige Marília Ferreira, 47 anos. Marília é outra das mulheres que é também ministra da comunhão e da palavra. Em Mesquitela é a sua voz feminina que faz eco na igreja paroquial. A professora do primeiro ciclo, solteira, está presente a um domingo à hora da missa, mas que hoje não é missa.

“Uma vez por mês faço a celebração da palavra. Nós temos uma vocação e somos chamadas a ser mais, eu tenho a minha profissão, mas sinto-me chamada”, revela a também catequista de um grupo de alunos do 10º ano.

O papel das mulheres na celebração da palavra e enquanto ministras da comunhão é literalmente aplaudido, garante Marília que viveu um episódio que a deixou comovida. “Sinto-me muito acolhida, da primeira vez estava tão nervosa e as pessoas bateram-me palmas no final. As pessoas não fazem distinção se é eucaristia ou celebração da palavra”, defende, referindo ainda que quando faz a celebração da palavra, pede que “as pessoas se lembrem que Deus esteve e que se esqueçam que eu estive”.

A ministra da comunhão de Mesquitela diz usar linguagem acessível e prepara-se antes em casa, para não falhar. Já na igreja paroquial da Mesquitela, percebe que a presença de crianças se deve ao facto de ser catequista e impulsionar essa mesma participação.

“Não há casa onde não tenha ido vestir um morto”

Entretanto o sino da capela da Nossa Senhora das Necessidades, na Carvalheda, anuncia que Dulce Fernandes, casada, mãe e avó vai iniciar a celebração da palavra e não só.

Antes, Dulce muda o vestido da Nossa Senhora das Necessidades. “É uma Nossa Senhora vestida de Graça, ou seja, tem vestidos próprios e não é de barro.” Abre um armário onde aponta para um vestido verde oferecido por um fiel.

Já a mãe de Dulce tomava conta das coisas da capela e Dulce assume “estar a tentar sair disto" porque está quase com 80 anos, "mas não há ninguém que queira compromissos”, lamenta. Dulce, professora reformada do ensino primário, segue o Missal Romano e sabe que há partes que são exclusivas ao sacerdócio. “Há aqui uma parte que não posso fazer. O padre é que faz a homilia e eu só leio aquilo que o padre Manuel Martins me manda. Mas não posso dizer a parte da consagração: ‘tomai todos e comei’. Faz-se tudo o que se faz numa missa, menos a consagração. A parte da liturgia é igualzinha à do senhor padre, mas não há ofertório nem apresentação dos dons do pão e do vinho. A ministra da comunhão pode fazer tudo, desde casamentos, batizados a funerais”, descreve Dulce que não consegue contabilizar o número de batizados que já celebrou, mas está sempre atenta, 24h por dia, aos cerca de 200 habitantes de Carvalheda.

“Tenho feito tudo o que posso, tanto no aspeto religioso como no humano, ajudado os doentes, os que morrem nos meus braços, os pais a quem assisti à morte, porque os filhos não podiam estar presentes, acho que não há nenhuma casa onde eu não tenha ido vestir um morto”, diz, desvendando o seu percurso na Igreja, realçando que “antigamente ia a casa buscar roupa para vestir alguns, porque havia muita pobreza. Tenho tido cruzes muito pesadas e a minha fé tem me ajudado muito”, garante.

Dulce recorda como foi convocada a assumir um papel de maior destaque na Igreja. “Há 35 anos morreu o senhor padre daqui e depois fui consultada pelo bispo da Guarda a dizer que precisava de uma substituta e eu fui a primeira ministra da comunhão desta diocese. Com a deficiência da falta de padres, assumi este papel”, conta, acrescentando que na altura quando aceitou o desafio “não sabia se gostava, se não gostava, tínhamos ficado sem padre, era preciso agir”.

Dulce arruma os paramentos do padre Manuel Martins, responsável por aquela paróquia e aproveita para sublinhar que ela não veste nada em especial para a celebração da palavra e que “o sr. padre Manuel Martins está duas vezes por mês, num dia normal de semana, para rezar missa por alma das pessoas que quiserem encomendar”.