Dénis Duarte aponta ao sonho na Liga dos Campeões após título histórico na Bielorrússia

O português Dénis Duarte admite um "significado muito especial" por ter conquistado o campeonato da Bielorrússia, ao serviço do Dínamo de Brest, uma conquista que quebrou a hegemonia duradoura do BATE Borisov, que foi campeão nas últimas 13 temporadas.

"Tem um significado muito especial. Foi a primeira aventura no estrangeiro e ser campeão é uma sensação incrível. Depois de o BATE ser campeão há vários anos, quebrar esse feito torna ainda mais especial este título", disse, em declarações a Bola Branca.

O defesa-central de 25 anos emigrou para a Bielorrússia em 2018 e disputou a segunda temporada no clube. Dénis Duarte foi formado no Torreense, equipa que trocou pelo Vitória de Guimarães, em janeiro de 2015. Somou 131 jogos na equipa B da equipa vimaranense e quatro pela formação principal, em 2017/8, com José Peseiro no comando técnico.

Ficar para a Liga dos Campeões

Dénis Duarte terá a oportunidade única de disputar um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Dínamo Brest tem já lugar assegurado nas pré-eliminatórias da próxima edição da liga milionária, pela via dos campeões. "Todos os jogadores sonham com isso, e espero concretizar esse sonho".

Para isso, o defesa de 25 anos precisa de ficar no emblema bielorrusso na próxima temporada: "É uma aposta para manter, mas no futebol nunca se sabe o que pode acontecer", remata.

O português, camisola "3" do Dínamo de Brest, somou dois golos em 22 partidas disputadas esta época e foi titular na vitória caseira contra o FC Vitebsk, que consumou a conquista matematica do título. Com apenas mais uma jornada por disputar, o Brest soma 72 pontos, mais cinco do que o BATE Borisov