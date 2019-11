Mensagem do Papa no Japão é "como um fogo que se alastrará pelo continente asiático"

Após uma vaga de perseguições nos séculos XVI e XVII, o Cristianismo foi oficialmente banido do Japão; os que se mantiveram cristãos tiveram de praticar a sua fé em segredo durante mais de dois séculos.

É esta a convicção do padre Adelino Ascenso, superior da Sociedade Missionária da Boa Nova, que esteve em Nagasaki a acompanhar uma parte da visita do Papa.

A mensagem de paz deixada pelo Papa na sua visita desta semana ao Japão "será como um fogo que se alastrará a outras partes do continente asiático, para a as partes onde o cristianismo ainda é perseguido".

"Penso que o Papa deixou uma mensagem muito profunda, tanto na Tailândia como no Japão", defende o padre. "Deixou uma mensagem cheia de superlativos. Espero que isto contribua para que haja um maior desenvolvimento nas ideias da Conferência Episcopal Japonesa."

O superior da Sociedade Missionária da Boa Nova foi de propósito à cidade nipónica, uma das duas atingidas por bombas nucleares na reta final da II Guerra Mundial, para acompanhar a visita do Papa. "Foi muito breve, dois dias, mas muito intensa e rica em encontros", conta à Renascença .

"Eu perguntei-lhe o que ela achava da vinda do Papa. Ela disse: 'O Papa traz-nos uma mensagem de paz. Espero que nós, japoneses, consigamos captar essa mensagem de paz, que nós possamos ser um exemplo para outros países asiáticos'."

Questionado sobre se esta visita de Francisco pode ser um virar de página e um alerta sobre a perseguição dos cristãos no Japão, Adelino Ascenso partilha a resposta que lhe foi dada por uma japonesa que não é cristã.

"O tema da bomba atómica está muito vivo na mente do povo japonês, principalmente em Hiroshima e Nagasaki, onde os museus mostram toda aquela tragédia. Encontrei-me com uma pessoa que visitou o museu de Nagasaki pela primeira vez e que me disse que, da primeira vez que entrou, teve de sair imediatamente, não conseguiu aguentar", conta o sacerdote.



A visita do Papa ao Japão termina amanhã, terça-feira, com uma visita à universidade católica de Tóquio. Depois, Francisco regressa a Roma.