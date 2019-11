Miguel Morgado anuncia voto em Luís Montenegro para líder do PSD

Miguel Morgado, ex-assessor político de Pedro Passos Coelho e ex-deputado social-democrata, diz que não vai declarar formalmente apoio a nenhum dos candidatos à liderança do PSD, mas afirma que tem o voto decidido: escolhe, como militante, Luís Montenegro, de quem chegou a ser vice-presidente na bancada parlamentar, para liderar o seu partido a partir de janeiro.



“Não irei apoiar nenhuma das candidaturas, mas não faço segredo de que irei votar no Luís Montenegro”, revelou esta segunda-feira o social-democrata da linha liberal.

Miguel Morgado anunciou na passada sexta-feira que não reuniu as condições para ser ele próprio candidato.

Esta segunda-feira à noite, à margem do lançamento do livro “Linhas Direitas”, que reúne textos de 84 pessoas que assumem ser de Direita, Miguel Morgado explicou que não teve os apoios “em volume suficiente” para levar por diante essa intenção.

Afirmou, no entanto, que “não desiste de lutar, discutir e propor”, dentro e fora do partido, aquela que considera ser a orientação estratégica que o PSD deve assumir, e também não vai esconder as críticas que faz desde 2018 à orientação estratégica seguida por Rui Rio.