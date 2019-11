Lisboa e Porto empenhados no combate à violência doméstica

A Câmara Municipal de Lisboa pretende aumentar, em breve, para perto do dobro o número de fogos disponíveis para pessoas vítimas de violência doméstica, passando de 30 para 58 casas, anunciou, esta segunda feira, a vereadora da Habitação.

Em declarações à agência Lusa, Paula Marques avançou que vai levar a reunião de câmara, no dia 05 de dezembro, uma proposta "para duplicar praticamente a resposta" dada às vítimas de violência doméstica em matéria de disponibilização de habitação.

O anúncio foi feito no dia em que se assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

A autarca lembrou que este ano "33 pessoas foram assassinadas em contexto de violência doméstica", números que considerou "muito expressivos", e aproveitou para realçar que, no seu entender, o apoio "não chega", sendo a prevenção uma "questão fundamental".

Nesse sentido, Paula Marques decidiu com a administração da empresa municipal Gebalis, responsável pela gestão do arrendimento social no munícpio, levar a cabo um "programa de prevenção, alerta, apoio e empoderamento das pessoas vítimas de violência doméstica, no sentido de perceberem que não é um fenómeno só delas".