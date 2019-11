Partido catalão aprova condições para apoiar Governo de coligação em Espanha

Os militantes da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) aprovaram, esta segunda-feira, por unanimidade, as condições para o partido apoiar um Governo de coligação em Espanha, do PSOE e do Unidas Podemos.

Quase 95% dos apoiantes da ERC fazem depender o apoio do reconhecimento por parte do PSOE, do primeiro-ministro Pedro Sanchez, de que existe um “conflito político” entre a Catalunha e o Governo de Madrid.

Defendem que o executivo deve encetar negociações, “de igual para igual”, com o governo regional da Catalunha e que seja definido um calendário de ações, com a garantia de cumprimento do que for acordado.

O PSOE chegou a acordo com o Unidas Podemos para um Governo de coligação, depois das eleições de 10 de novembro.

Os dois partidos juntos somam 155 deputados, insuficiente para uma maioria num Parlamento nacional com 350 assentos.

O apoio da Esquerda Republicana da Catalunha, que conquistou 13 deputados nas últimas eleições, pode garantir que diplomas essenciais, como o Orçamento do Estado, passam na assembleia de Madrid.