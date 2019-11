Presidente do Flamengo aproveita homenagem para convencer Jesus a ficar no clube

O presidente do Flamengo não perdeu a oportunidade para tentar convencer Jorge Jesus a ficar no clube. Rodolfo Landim aproveitou a homenagem ao treinador, agora cidadão carioca, para, em sentido figurado, lhe apresentar um novo contrato.

"Agradeço ter saído do conforto de Portugal para resgatar a esperança e o orgulho de uma nação. Temos uma grande admiração por você. Estamos muito felizes de contar com você aqui. Sendo carioca, espero que possa continuar connosco por muito tempo", convidou o dirigente, com a esperança de que Jesus se deixe levar pelas emoções.

O contrato com Jesus termina em maio, mas o técnico português tem a possibilidade de sair em dezembro. Rodolfo Landim expressa o desejo de não só manter JJ, como de renovar o seu contrato.

O treinador português recebeu o título de cidadão honorário do Estado do Rio de Janeiro, na Câmara Municipal, com toda uma assembleia a multiplicar palavras de agradecimento e reconhecimento ao trabalho realizado nos últimos meses, que culminou com os títulos de campeão da Libertadores e campeão brasileiro.

"É uma homenagem mais do que justa, não só pelos resultados, mas pela características pessoais que o tornam alguém diferenciado. Além do profundo conhecimento que ele tem da profissão dele, tem a atitude dele. A determinação, a intensidade, a vitalidade que ele tem. Ele vai ao detalhe em tudo o que ele faz", descreveu o presidente do Flamengo.