Saúde mental incluída nos serviços de apoio domiciliário nos Açores

"Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, vamos implementar, no primeiro trimestre do próximo ano, aqui na Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, à semelhança do que já fizemos noutras, uma equipa comunitária de saúde mental. Esta equipa trabalhará em estreita colaboração com os serviços de psiquiatria do hospital, com os institutos hospitalares da região e com a medicina familiar", completou o governante.

O programa "Espaço para a Saúde Mental", anunciado em abril deste ano, pretende "mudar o paradigma e a forma como é encarada a doença mental, descentralizando os cuidados de saúde mental e tornando os serviços mais próximos do utente, do cuidador e da comunidade", sublinhou, na altura, o diretor regional da Saúde, Tiago Lopes.