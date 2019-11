Não há sítio melhor que a nossa casa. Em que andar fica a sua?

Foi construído há 40 anos, tem 28 andares e 86 metros de altura. No edifício “Nova Póvoa” vivem 284 famílias.

Está a ver aquela imagem da família que chega a casa carregada com as compras? Imagine que essa família vive no 10.º andar, ou ainda mais lá para cima, e o elevador avaria. Nem é bom pensar…

E a reunião de condomínio? E se, por vezes, já é complicado com meia dúzia de apartamentos, imagine o que será com quase 300 frações.

Mas este prédio não é o mais alto em Portugal. Há oito edifícios no país com mais de 86 metros e o mais alto é a Torre Vasco da Gama, no Parque das Nações, em Lisboa: tem 145 metros de altura.

Se avançarmos para uma escala global, o prédio mais alto é seis vezes maior do que esta torre lisboeta e 10 vezes mais alto do que o prédio da Póvoa. Tem 830 metros da base até ao topo e fica nos Emirados Árabes Unidos.

Na lista das 60 torres mais altas do mundo, apenas nove foram erguidas antes do século XXI. A mais antiga está prestes a celebrar 90 anos. É o Empire State Building, em Nova Iorque (EUA) e foi construído em 1931. Tem 380 metros.

Mas… ele há sítio melhor do que a nossa casinha? Aquele sítio onde, independentemente do tamanho, podemos andar como quisermos e onde, no fim do dia, nos queremos deitar e esquecer o dia – ou a semana inteira – que tivemos? Por mais humilde que seja, não há lugar como a nossa casa. Seja ela isolada ou parte de um prédio mais ou menos alto.