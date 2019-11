Sporting mais perto da "final-four" da Liga dos Campeões de futsal

O Sporting somou a segunda vitória na Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal e está cada vez mais próximo de repetir presença na "final-four".

Depois de vencer contra o Novo Vrijeme Makarska na primeira jornada, por 4-0, os leões venceram o SK Ayat, por 5-2. Os golos foram apontados por Cavinato, Merlim, Alex e Cardinal (2).

O Sporting é o atual campeão europeu da prova, depois de ter batido o Kairat Almaty na final, na última temporada.

Os leões atualmente estão no primeiro lugar do grupo, com seis pontos.