Vitória de Setúbal volta ao Dragão com novo treinador e "uma proposta de jogo diferente"

Julio Velázquez fará a sua estreia como treinador do Vitória de Setúbal este domingo, frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, na quarta eliminatória da Taça de Portugal. No campeonato, o Vitória perdeu por 4-0 no terreno do FC Porto, mas Nuno Valente, médio da equipa sadina, acredita que o Vitória pode conseguir um resultado diferente.

"Temos as nossas hipóteses, sei que poucas pessoas acreditam que podemos eliminar o Porto, mas dentro do clube acreditamos no nosso valor. Vamos com intenção de vencer. Temos de ser uma equipa compacta, com linhas bem próximas. Todos sabem que o Porto é uma equipa fortíssima, mas tem as suas debilidades e vamos tentar explorá-las com bola", disse, em conferência de imprensa.



O jogo no Dragão marca também a estreia do treinador espanhol, que sucede a Sandro Mendes no cargo. Nuno Valente destaca a importância da pausa internacional para assimilar a nova ideia de jogo da equipa.

"Foi importante ter estas duas semanas para assimilar as ideias do mister. É uma proposta de jogo diferente, mas estamos num bom caminho. No domingo já vamos mostrar algumas coisas que o mister quer. Ele pede-nos que sejamos mais agressivos com bola, uma proposta que não tínhamos e para chegar com mais pessoas na área", remata.

O FC Porto-Vitória de Setúbal está marcado para domingo, às 17h30, no Estádio do Dragão, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.