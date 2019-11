"Play off" do Euro 2020 definido. Saiba como funciona

Estão definidos os duelos do "play off" de apuramento para o Euro 2020, cujo funcionamento muita confusão tem causado. A Renascença explica.

Para se compreender o "play off", é preciso recuar à Liga das Nações, que tinha quatro divisões - Portugal, vencedor da competição, estava no principal escalão, a Liga A. Cada divisão tinha quatro grupos, cujos vencedores tinham passaporte garantido para o "play off" do Euro 2020.

Contudo, se um vencedor de grupo já se tiver qualificado, como Portugal, quem fica com a vaga é a próxima melhor equipa da respetiva divisão, que não se tenha apurado de forma direta para o Europeu. Cada divisão terá quatro equipas no "play off", portanto.

Se uma das divisões não tiver quatro equipas para competir no "play off", sobe a melhor equipa da divisão seguinte (que não tenha já entrado no Europeu). Este sistema beneficia as equipas mais pequenas, dado que, com 20 seleções já na fase final do Europeu, via fase de qualificação, as vagas que sobram serão preenchidas por nações tipicamente inferiores.

As 16 equipas apuradas para o "play off" disputá-lo-ão em março de 2020. Serão divididas em quatro torneios, com quatro equipas em cada um. Em cada torneio serão disputadas apenas três partidas: duas meias-finais e uma final. Ao todo, há quatro vagas à disposição, cada uma para o vencedor de cada torneio dos "play offs".

No fundo, os "play offs" da Liga das Nações substituem o antigo "play off" da qualificação, com as quatro equipas que daí saírem a juntarem-se às 20 já apuradas para o Campeonato da Europa.



Resultados do sorteio do "play off"



Liga A

Islândia, Bulgária, Hungria e Roménia

Meias-finais: Islândia-Roménia e Bulgária-Hungria

Liga B



Bósnia e Herzegovina, Eslováquia, República da Irlanda e Irlanda do Norte

Meias-finais: Bósnia-Irlanda do Norte e Eslováquia.República da Irlanda

Liga C

Escócia, Noruega, Sérvia e Israel

Meias-finais: Escócia-Israel e Noruega-Sérvia

Liga D

Geórgia, Macedónia do Norte, Kosovo e Bielorrússia

Meias-finais: Geórgia-Bielorrússia e Macedónia do Norte-Kosovo