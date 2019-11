Cristiano Ronaldo está 99% fora do jogo com a Atalanta

Cristiano Ronaldo deverá perder a visita da Juventus à Atalanta, a contar para o campeonato italiano. O treinador dos campeões italianos, Maurizio Sarri, prefere deixar o avançado recuperar, antes de o pôr a jogar.

"O problema é que no primeiro jogo com Portugal ele já se sentia melhor, mas no segundo jogo voltou a ter os mesmos problemas que tivera connosco. Na terça-feira, ele disse-nos que ainda não estava bem. Estamos a tentar curar o problema dele, que também está a afetá-lo mentalmente. O objetivo é recuperá-lo para o jogo com o Atlético de Madrid, da Liga dos Campeões. Está a fazer um programa à parte, mas é 99% certo que não jogará frente à Atalanta", afirmou Sarri, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

No último jogo pela Juventus, frente ao AC Milan, Ronaldo reagiu de forma intempestiva, quando foi substituído. Para Sarri, "não são precisos quaisquer esclarecimentos", da parte do internacional português:

"Em certas alturas, deve deixar-se os jogadores arrefecer. Não são precisos esclarecimentos. Eu já cá andava nos anos 90 e, entre os diletantes de então, as reações dos que eram substituídos eram as mesmas. Se fosse esclarecer a situação, passava a vida a fazer isso."