Treinador do Vizela poderá estar no banco contra o Benfica

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, poderá estar no banco de suplentes frente ao Benfica, após o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de futebol ter absolvido o técnico.

O treinador foi expulso frente ao São Martinho, no último jogo do Campeonato de Portugal, e tinha pedido bom senso ao CD para permitir que estivesse no banco frente ao Benfica, no jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal.