Diogo Ribeiro: "Especial é marcar golos. Seja ao Cerveira ou ao Benfica"

"Especial é marcar golos", arranca Diogo Ribeiro. "Seja ao Cerveira, ao São Martinho ou ao Benfica. É sempre especial e ao Benfica não será diferente", reforça o melhor marcador do Vizela, com a confiança de um "matador". O ponta de lança tem sete golos esta época e será o homem de área do treinador Álvaro Pacheco, no sábado.

As diferenças entre os dois clubes são flagrantes, mas os jogadores do Vizela vão "agarrar as pequenas possibilidades" que têm com o objetivo de provocar uma grande surpresa.

"Queremos mostrar a quem não acompanha o Campeonato de Portugal que há aqui muito valor. Vamos também perceber a que nível estamos. Eu acredito que estamos preparados para jogar com uma equipa como o Benfica", confia.