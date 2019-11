Pequeno génio. Menino de nove anos pode tornar-se no licenciado mais novo do mundo

À primeira vista, Laurent Simons não se destaca muito de qualquer outra criança de nove anos. Mas quando começa a descrever o trabalho que tem realizado na universidade holandesa, onde em breve se irá licenciar, torna-se claro que não é uma criança comum.

O projeto em que está a participar, que combina as áreas da biomédica com a engenharia eletrónica, recria uma parte do cérebro onde implantam neurónios e realizam conexões para verificar qual a reação dos medicamentos nesta zona.