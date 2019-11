Marega é Dragão de Ouro com mérito

Marega será distinguido, esta noite, com o Dragão de Ouro para futebolista do ano. O maliano cumpre a quinta época de ligação ao FC Porto. Chegou a Portugal em 2014 para alinhar no Marítimo.

Na opinião do treinador José Amador, antigo observador do Marítimo, Marega merece o troféu. “Sendo um jogador muito possante a nível físico, é um tipo de avançado do futuro da era moderna. Fixa os centrais e ao mesmo tempo é muito móvel. Além da sua capacidade física, tecnicamente a nível de movimentações e pormenores técnicos são acima da média. Marca golos de fora regular e foi preponderante na equipa do FC Porto na época passada com 21 golos”, refere José Amador, em entrevista a Bola Branca.

Na presente época, Marega está mais discreto em matéria de golos e exibições. O maliano ainda procura os melhores índices físicos. “A vertente física é muito importante devido à intensidade e à quantidade de jogos que um jogador tem que fazer ao longo da temporada. É muito importante voltar aos índices físicos da época passada porque caso contrário dificilmente poderá dar o contributo que deu à equipa” considera José Amador, atualmente membro da equipa técnica do Aljustrelense.



A cerimónia de entrega dos Dragões de Ouro acontece esta noite, às 21h30, na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota.