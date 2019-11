​PSD apela a manifestação pacífica e mostra-se disponível para receber forças de segurança

O PSD apelou às forças de segurança que se manifestam esta quinta-feira em Lisboa para que realizem um protesto pacífico, lembrando que a violência não ajuda ao diálogo.

"Creio que esta manifestação vai ser cordata, pacífica, respeitadora. As forças de segurança sabem que poderão contar com as forças políticas representadas no parlamento", disse aos jornalistas o vice-presidente da bancada social-democrata Carlos Peixoto, acrescentando que nenhum setor ganha com "manifestações agressivas ou violentas".



Nestas declarações aos jornalistas, Peixoto disse entender a manifestação e as suas reivindicações, acusando o Governo de "brutal desinvestimento", tendo manifestado disponibilidade para receber no parlamento qualquer associação ou sindicato que o solicite.

Carlos Peixoto explicou ainda as razões pelas quais o PSD não pretende juntar-se, na rua, ao protesto convocado pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR), que terminará precisamente em frente à Assembleia da República.

"Entendemos que esse é o palco para os agentes de autoridade que se estão a manifestar, o palco para os decisores políticos é no interior do parlamento para, de forma institucional, receber as instituições, ouvi-las e acolher ou não as suas pretensões", justificou.

Por isso, manifestou a disponibilidade da bancada do PSD para receber "quaisquer associações ou sindicatos" que solicitem uma audiência - o que ainda não aconteceu -, "quer hoje ou em qualquer outro dia".