Polícias em protesto cantam o hino de costas voltadas para o Parlamento

Antes disso, André Ventura, deputado único do partido de extrema-direita Chega, juntou-se aos manifestantes. Sob fortes aplausos e palavras de apoio, e atraindo as atenções de muitos meios de comunicação social, Ventura acusou o Governo de não ouvir as reivindicações da classe.

Envergando uma 't-shirt' do movimento Zero, com a qual já tinha assistido ao plenário da Assembleia da República, André Ventura desceu à manifestação, discursou no sistema de som da organização e circulou entre os manifestantes, sendo aplaudido pelos presentes.



Logo a seguir, a maioria dos manifestantes dedicou uma salva de palmas aos colegas de serviço, que estão a garantir a segurança e a ordem no local.

"Os polícias nunca tiveram tanta razão para sair à rua como hoje" e "Polícia unida jamais será vencida!" foram alguns dos gritos de protesto ouvidos ao longo da tarde.