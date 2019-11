Judo. Anri Egutidze reforça Benfica

Carreira de Anri Egutidze ficou marcada pelo incidente do telemóvel.

Ao serviço dos leões e da seleção conquistou vários títulos: campeão nacional em 2013, 2016 e 2017, mas também medalha de prata no Grand Prix de Tiblisi na Geórgia e o bronze em Agadir, Marrocos, em Tarragona, Espanha e em Zagreb na Croácia.

O judoca luso-georgiano Anri Egutidze é reforço do Benfica.

Em declarações à Btv, o judoca explicou a mudança para a Luz: “Já conhecia o judo do Benfica, um clube que eu sei que já há muito tempo investe na modalidade. Claro que o primeiro atleta do Benfica que conheci foi a Telma Monteiro. Quando decidi vir já sabia mais ou menos como é que as coisas funcionavam aqui dentro. Mas uma coisa é ouvir, outra é chegar e ver”.

“Quando cheguei, vi um ambiente excelente, de família. Estou a gostar muito do trabalho do treinador. Sinto-me tranquilo, confortável e desde o primeiro dia me receberam como se pertencesse aqui há muito tempo”, referiu.

Em relação aos próximos desafios, Anri Egutidze garante que “vai dar o máximo” e acredita que o Benfica o “vai ajudar a evoluir ainda mais. Tenho o objetivo de ganhar várias medalhas, ir ao Europeu, ao Mundial e aos Jogos Olímpicos, e espero conseguir essa evolução”.