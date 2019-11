​Embaixador nomeado por Trump arrasa tese republicana sobre inocência do Presidente

Além de embaixador na UE, Sondland foi encarregado pelo Presidente de conduzir a diplomacia com a Ucrânia, após Trump ter despedido a embaixadora em Kiev, uma diplomata de carreira. Nessa qualidade falava frequentemente ao telefone com Trump e o à-vontade entre os dois era total, como se percebe pelas transcrições de algumas chamadas. Ambos gostam de usar linguagem “colorida”, o que ajudava à cumplicidade.

Gordon Sondland não é um embaixador de carreira, nem funcionário do Departamento de Estado. É um empresário de sucesso que contribuiu financeiramente para a campanha de Trump. Só para a cerimónia de tomada de posse do Presidente (“inauguration”), em janeiro de 2017, passou um cheque de um milhão de dólares.

Se houvesse dúvidas de que as coisas estavam a correr mal no inquérito sobre o “impeachment”, Donald Trump encarregou-se de as dissipar. A meio da manhã desta quarta-feira em Washington, ainda o embaixador Gordon Sondland estava a ler o seu depoimento inicial perante os deputados da Comissão de Serviços Secretos da Câmara de Representantes já o Presidente vinha a público demarcar-se dele.

A mais importante das quais foi, naturalmente, garantir que Trump estabeleceu um nexo de causalidade (quid pro quo, na expressão inglesa) entre a suspensão da ajuda militar à Ucrânia e a garantia por parte das autoridades ucranianas de que investigariam a família Biden e uma suposta interferência nas eleições americanas de 2016.

Sondland não teve dúvidas em afirmar que o Presidente americano suspendeu a entrega de ajuda militar à Ucrânia no valor de 400 milhões de dólares para forçar o novo Presidente ucraniano, Zelensky, a anunciar uma investigação interna à empresa onde trabalhou o filho do ex-vice-presidente Joe Biden e outra investigação a uma alegada conspiração de entidades ucranianas para ajudar Hillary Clinton nas eleições de 2016. Uma tese conspirativa mais do que desmentida pelas agências de “intelligence" americanas, que concluíram há muito que foram os russos que interferiram nas eleições dos EUA e não os ucranianos. E em favor de Trump.

Essa troca de favores forçada por Trump está na base do inquérito no Congresso e é o motivo para o processo de destituição em curso. Até agora, Trump e os republicanos insistem que não houve qualquer nexo de causalidade entre os dois factos e foi esse argumento que Sondland demoliu pela base na comissão de inquérito.

Explicou que Trump delegou no ex-mayor de Nova Iorque, Rudy Giuliani, seu advogado pessoal, a tarefa de traçar uma estratégia de pressão sobre as autoridades ucranianas para as obrigar a investigar os Biden e a alegada interferência nas eleições de 2016. E que ele, Sondland, bem como outros americanos, foram forçados a trabalhar com Giuliani naquela missão. Uma missão que Sondland disse que não lhe agradava, mas que se viu compelido a aceitar porque o próprio presidente lhe dissera para falar com Giuliani.

A partir desse momento, Sondland assumiu que Giuliani tinha a caução de Trump e que o objetivo era deixar claro ao presidente Zelensky, que um encontro bilateral na Casa Branca e a ajuda militar aprovada pelo Congresso só se concretizariam se ele prometesse publicamente que a sua administração abriria investigações aos dois assuntos citados. “Trabalhei com Giuliani, seguindo as diretivas do Presidente”, disse Sondland.

Há, de resto, transcrições de telefonemas e de mensagens que corroboram este quadro e o próprio Trump fez menção às investigações ucranianas num telefonema com Sondland. No entanto, como não concretizou a que investigações em concreto se referia, os republicanos na comissão de inquérito interrogaram Sondland sobre se alguma vez o presidente lhe tinha dado instruções diretas para ligar as investigações ucranianas à suspensão da ajuda militar.