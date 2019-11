Fluminense confirma conversas entre Benfica e Yony González

O presidente do Fluminense confirma que há negociações entre Benfica e Yony González.

Segundo Mário Bittencourt, “houve uma manifestação do Benfica, que nos enviou uma carta, mesmo sem precisar, para dizer que iniciou uma conversa”.

O líder do Flu acrescenta que mostrou “a carta ao jogador e ele confirmou que está a conversar, mas que ainda não assinou”.

Bittencourt deixou elogios ao atleta: “É um jogador de um profissionalismo muito legal. Tem o contrato a terminar, há especulações, mas continua com muito profissionalismo”.

O extremo colombiano está em final de contrato com o clube do Rio de Janeiro e poderá ser reforço do Benfica no mercado de inverno.