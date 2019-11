Portugal tem mais um restaurante duas estrelas e Viseu estreia-se no Guia Michelin

O restaurante "Casa de Chá da Boa Nova", do 'chef' Rui Paula, situado em Leça da Palmeira, conquistou a segunda estrela do Guia Michelin, que atribuiu a primeira estrela a quatro estabelecimentos portugueses e retirou a outros três.

"Em Portugal, para nossa alegria, também estamos satisfeitos por entregar uma segunda estrela Michelin ao restaurante 'Casa de Chá da Boa Nova', de Leça da Palmeira, uma vez que cativou os inspetores tanto pela selvagem singularidade do estabelecimento [um edifício do arquiteto português Siza Vieira], sobre as rochas da Praia da Boa Nova, como pela intensidade da proposta do 'chef' luso Rui Paula", lê-se no comunicado divulgado durante a cerimónia de apresentação da edição do próximo ano do Guia Michelin ibérico, a decorrer esta noite em Sevilha, Espanha.

O 'chef' Rui Paula, que alcança agora a segunda estrela ('cozinha excecional, vale a pena o desvio'), "joga com a memória, as técnicas mais atuais e a cozinha de proximidade para transferir para os seus pratos o autêntico sabor do Atlântico", consideraram os inspetores do guia ibérico.