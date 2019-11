Leonardo Ruiz esperava oportunidade no Sporting, depois da saída de Dost

“Claro que estava à espera [de ser chamado]. Eu trabalhei sempre para ter a minha oportunidade na equipa principal. Marquei muitos golos na equipa B, fiquei feliz por isso, mas agora estou concentrado no Varzim, a fazer os meus golos e à procura de ter a minha oportunidade. Sei que ela vai chegar”, diz o avançado, com confiança.

Em entrevista à Renascença , Leo Ruiz assume que quando Dost saiu pensava ter a oportunidade que há tanto tempo procura no plantel principal do Sporting.

Há, no entanto, outra personagem que faz parte do enredo e que parece ter sido esquecida: Leonardo Ruiz.

Possibilidade de voltar mais cedo ao Sporting

E se chegar em janeiro, apesar do compromisso total com o Varzim, será bem-vinda. “Estou concentrado no Varzim, mas se o Sporting me quiser agora de volta, claro que gostava de regressar, porque todos querem estar num clube desta dimensão. Espero ter a minha oportunidade, o mais rápido possível”, reforça o jogador, nestas declarações a Bola Branca.

Os poveiros investiram na contratação do ponta de lança que já não marcava há algum tempo e que o Sporting tinha na lista de dispensas. Leonardo Ruiz, feliz por estar de volta aos golos, revela que a confiança que lhe é passada por Paulo Alves e a sua equipa técnica foi fundamental.

“Tenho confiança e aqui tive a sequência de jogos de que precisava”, assume, reconhecendo que ter um treinador que foi ponta de lança também “ajuda”. “Há coisas que eu aprendo com ele, porque sou novo e ele tem muita experiência”, acrescenta.