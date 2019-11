Seca. Governo quer restringir furos no Alentejo e no Algarve

João Pedro Matos Fernandes frisa ainda que “a água que é transferida, e é transferida a partir do Alqueva, é uma água que é paga, tem um custo e tem servido para fazer estas compensações entre a bacia do Guadiana que tem mais água porque tem o Alqueva e a bacia do Sado”.

Relativamente à bacia do Sado, donde esta manhã saíram críticas da parte dos produtores de arroz, segundo os quais as sugestões feitas em 2017 pelo grupo de trabalho para a seca não avançaram, o ministro do Ambiente sublinha que tem estado a ser feita uma programação desde há dois anos.

“Nós vamos, hoje, sob proposta nossa, limitar severamente a possibilidade de fazer furos para captação de água nas zonas mais críticas: oito bacias no Algarve e duas na bacia do Guadiana, portanto, no Alentejo interior”, afirmou João Pedro Matos Fernandes.

O ministro do Ambiente vai propor restrições à possibilidade de fazer furos para captação de água em zonas do Alentejo e do Algarve, devido à seca. A ideia foi avançada, nesta quarta-feira de manhã, na Renascença .

Convidado do programa As Três da Manhã, o ministro do Ambiente explica que “este ano foi um ano em que, de forma muito evidente, a chuva se distribuiu de maneira muito heterogénea no país”.

“Nós não temos qualquer problema de seca acima do rio Tejo – o que temos é absolutamente marginal e com a chuva dos últimos dias terá desaparecido – mas a sul do Tejo tem chovido muito pouco” e “temos uma situação que preocupa”, com “o nível médio das albufeiras ao nível de há dois anos”.

Por isso, “já temos preparada, caso haja necessidade, a ligação de uma albufeira que normalmente não é usada para o consumo de água, que é a albufeira do Funcho.”, avança.

Com esta ajuda, “no Algarve, neste momento, temos cerca de um ano de água à nossa frente”, acrescenta João Pedro Matos Fernandes – “isto, sem contar, naturalmente, com a chuva que normalmente cai no inverno e que vai cair nos próximos dias”.

Espanha tem cumprido a convenção

No que toca ao rio Tejo, o ministro do Ambiente garante que “Espanha tem cumprido sempre a Convenção de Albufeira”, acordo que, no seu entender, deve ser aprofundado (não renegociado).

“O que é fundamental é conseguirmos ter uma maior regularidade da água que vem de Espanha com caudais diários e, sem mexer no volume global, é muito difícil conseguirmos ter um caudal mais contínuo a vir de Espanha”, defende Matos Fernandes.

“Foi isso que disse que era muito difícil conseguirmos e acho que já todos me começam a dar razão”, acrescenta.

Na opinião do ministro, aprofundar a Convenção de Albufeira “não é uma tarefa fácil”, mas “Espanha está habituada a regras” e “o que Portugal pode dar em troca está no Guadiana”, que fica perto do Alqueva.





