Está a aumentar o tempo de espera para cirurgia

Depois da quebra em 2018, estão a aumentar as listas de espera para cirurgia no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Desde o início do ano registou-se uma subida de 18%.

De acordo com a imprensa desta manhã, pela primeira vez ultrapassou-se a marca de 50 mil de utentes que aguardam por uma intervenção cirúrgica para além do prazo máximo de resposta previsto na lei.

No total há cerca de 245 mil pessoas à espera.

É nas especialidades de cirurgia vascular, ortopedia, otorrinolaringologia e no tratamento para a obesidade, que a espera ultrapassa um ano nalguns hospitais.

O Governo garante que as unidades hospitalares estão a fazer mais consultas e cirurgias, mas a avaliação do plano de recuperação só será feita no início do próximo ano.