Esmeralda "passa o dia preocupada” com o filho por falta de assistentes operacionais

“Queremos que o Ministério da Educação pare para pensar, não que suspenda a aplicação, e sobretudo para avaliar, com rigor, aquilo que está a acontecer”, alegou o secretário-geral da federação.

Mário Nogueira pede que se oiça quem está no terreno a aplicar o novo regime, “professores, mas também encarregados de educação e alunos”, e que seja alterada “a lei no sentido de corrigir os erros que o regime tem.”

Para a Fenprof, o regime de educação inclusiva deveria ter sido “aplicado, neste primeiro ano, a titulo experimental”, e que as “escolas não fossem empurradas para ele, se sentissem que não tinham condições”. O dirigente afirma que o Governo “impôs à força” o regime, que “implementou à pressa”.

“Isto não é para dizer que o regime de educação inclusiva deve acabar, nós não somos a favor de regimes seletivos e de exclusão. Estamos aqui para dizer que não vale a pena ter um discurso e depois uma prática que o contraria”, sublinhou.

“O que vale mesmo a pena é criar condições para que a escola seja inclusiva e é isso que o Ministério da Educação não está a fazer”, insistiu, numa conferência de imprensa realizada em Évora, à porta da Escola EB1 do Rossio, onde, até esta terça-feira, duas crianças com necessidades educativas não podiam frequentar o estabelecimento, por falta de acompanhamento específico.

Educação inclusiva: Escolas e professores com diferentes opiniões

Mais de dois terços dos professores de escolas nacionais consideram que a resposta aos alunos com necessidades educativas especiais não melhorou com o regime de educação inclusiva, mas dois terços das direções têm opinião contrária, segundo a Fenprof.



"Isto é curioso. Dois terços das direções de escolas avaliam positivamente a aplicação do regime [da educação inclusiva] e dois terços dos professores individualmente considerados - temos 1.192 respostas, ou seja 10,8% dos professores - consideram o regime globalmente negativo", afirmou Mário Nogueira.



Na conferência de imprensa em Évora, o responsável da Fenprof, acompanhado por outros dirigentes da federação e do Sindicato dos Professores da Zona Sul, apresentou a síntese dos resultados.



O inquérito, que visou analisar no terreno a forma como está a ser implementado o novo regime jurídico de educação inclusiva, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, foi submetido a 92 escolas e agrupamentos escolares do continente, de norte a sul, o que é "ligeiramente superior" a 10% do total (801 escolas e agrupamentos), explicou.



Segundo Mário Nogueira, "a conclusão é extraordinária", atendendo às respostas "diametralmente opostas", como se pode ler no estudo, da parte das direções e da parte dos professores.



"Pedimos àqueles que, estando à frente das escolas não são propriamente os que estão nas salas com as crianças", mas "levaram as lavagens ao cérebro da parte do Ministério [da Educação] e do secretário de Estado João Costa sobre os enormes benefícios deste novo regime, e aos professores, que são aqueles que, no dia-a-dia, dentro da sala de aula, o estão a aplicar", frisou.

O secretário-geral da Fenprof insistiu que "é curioso como, dentro da mesma escola, quem tem que mandar aplicar acha bem e quem tem que fazer e percebe as dificuldades acha mal".

Os resultados do estudo, consultados pela agência Lusa, indicam que 63% das direções das escolas "consideram que a resposta aos alunos com necessidades educativas especiais melhorou e 18,5% consideram que não melhorou".



"Já em relação aos docentes, a opinião inverte-se, com apenas 15,6% a afirmar que a resposta melhorou e 67,8% a considerarem que não melhorou, dos quais quase metade afirma mesmo que piorou", pode ler-se no estudo, que refere ainda que "18,5% das direções" não respondeu ou não manifestou opinião, enquanto, nos docentes, essa percentagem foi de "16,6%".



A nível positivo, direções e docentes afirmaram que o regime de educação inclusiva permite maior sensibilização de todos para os problemas da inclusão, maior envolvimento do conjunto de professores e trabalho mais colaborativo, abrange mais alunos e faz com que a resposta não assente num modelo clínico, entre outros argumentos.



O que fez com a resposta não tivesse melhorado e, em alguns casos até a piorou, são situações como escassez de tempo para implementar o modelo e debatê-lo, carência de recursos humanos, materiais e físicos, estagnação orçamental, falta de formação, maior conflitualidade na sala de aula, aumento da burocracia, entre outras, indica o estudo.