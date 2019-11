Príncipe André abandona funções públicas após caso Epstein

O príncipe André vai abandonar as funções públicas a partir desta quarta-feira, na sequência da sua polémica amizade com Jeffrey Epstein, um milionário condenado por pedofilia que morreu na prisão, e de uma entrevista considerada desastrosa.

Num comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham, o monarca britânico disse que o escrutínio se tornou numa “grande perturbação” para o trabalho da família real e das obras de caridade associadas.

“Por isso, perguntei a sua Majestade se podia retirar-me do serviço público no futuro próximo, e ela deu-me a sua permissão”, refere o príncipe André.

O segundo filho da rainha Isabel II, que nega um caso com uma rapariga menor de idade, manifesta toda a disponibilidade para cooperar com as autoridades numa eventual investigação.

A notícia é conhecida horas depois de a empresa britânica de telecomunicações British Telecom (BT) e três universidades australianas anunciarem o corte de ligações com o príncipe André, fortemente criticado após uma entrevista no canal BBC sobre o caso Epstein.

Após a entrevista do príncipe André ao programa Newsnight, da BBC, transmitida no último sábado, o filho da monarca de Inglaterra tem sido repreendido por não se ter distanciado do bilionário norte-americano Jeffrey Epstein, encontrado morto em agosto dentro da prisão onde estava detido enquanto aguardava julgamento sob acusações de tráfico sexual e abuso de menores.

André disse à BBC que nunca suspeitou do comportamento criminoso do bilionário norte-americano e contestou as acusações de uma mulher, alegadamente recrutada por Epstein, que afirma ter sido forçada a ter relações sexuais com o príncipe quando tinha 17 anos.

A operadora BT anunciou que recusa continuar a apoiar um programa de financiamento de aprendizagem digital, o Inspiring Digital Enterprise Award (iDEA), caso o Duque de Iorque continue a ser o seu patrocinador.