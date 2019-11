Treinador do Vizela acalenta esperança de tombar o gigante Benfica

O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, acredita que é possível tombar o gigante Benfica, na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Em entrevista a Bola Branca, o técnico admite ter esperança de ganhar um jogo que oporá "duas equipas com cultura de vitória".

"O Benfica é uma equipa forte, é o campeão nacional, é uma equipa que tem ambições de ganhar a Taça. Nós temos obrigação de desfrutar deste momento, de nos valorizarmos, de nos mostrarmos ao futebol nacional e de conseguirmos jogar o nosso jogo. Vamos ter um jogo de grande grau de dificuldade, com os melhores a nível nacional, e vamos ter de testar as nossas capacidades, com uma ambição muito grande. A nossa crença muito vincada é que, se estivermos ao nosso nível e se formos capazes de nos superarmos, as surpresas podem acontecer", afirmou.

A grande dúvida para a partida é, precisamente, o treinador do Vizela. Álvaro Pacheco foi expulso, no último jogo da Série A do Campeonato de Portugal, com o São Martinho, e aguarda pela deliberação do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol:

"Eu não tenho nada a ver com aquilo. É uma confusão em que não estou metido, mas as novas regras ditam que, quando o árbitro não consegue identificar as pessoas, é o treinador que paga. E fui eu que fui expulso. Espero que o CD tenha o bom senso de não me tirar de um jogo da Taça, que toda a gente gosta de participar. Ainda por cima, pela primeira vez, o Benfica vem a esta cidade e nós gostávamos todos de estar presentes, eu em particular. Espero que o CD perceba que eu não tive nada a ver com aquilo e que, pelo menos, não me retire deste jogo."