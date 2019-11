Apesar do 9º lugar na Liga, Sá Pinto está "orgulhoso" da temporada do Braga

Ricardo Sá Pinto está orgulhoso com a prestação do Sporting de Braga esta época, apesar do nono lugar na I Liga. Em entrevista ao "Record", o técnico da equipa minhota, que entrou no clube já após o início da pré-época para substituir Abel Ferreira, faz o balanço do primeiro terço de temporada.

"Orgulho-me de tudo o que fizemos até agora. Estamos a fazer um percurso muito bom. Há que lembrar que este é um processo novo, que tem três meses. Quer queiramos, quer não, as ideias são diferentes. Gostávamos de ter mais pontos na classificação do campeonato, mas não se pode dizer que não o merecêssemos", disse.

O objetivo do campeonato passa por terminar no quarto posto, lugar em que terminou na última temporada. "Estamos em primeiro no grupo da Liga Europa, na Taça de Portugal, em primeiro na Taça da Liga e no campeonato estamos a um ponto do quinto lugar. A proposta é ficar em quarto".

O Braga tem sido uma das sensações da fase de grupos da Liga Europa. A equipa minhota lidera o grupo K, com 10 pontos, à frente de Wolverhampton, Slovan Bratislava e Besiktas. Um ponto chega para seguir para os 16 avos de final.

"Começámos esta fase de grupos com sentido de responsabilidade, mas sem obrigatoriedade de seguir em frente. Agora, é claro que com esse passo tão próximo, tudo faremos para o alcançar", remata.