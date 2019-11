Milhares de adeptos do Flamengo na partida da equipa para Lima

Milhares de adeptos marcaram presença no Centro de Treinos Ninho do Urubu para dar força à equipa do Flamengo, que partiu esta quarta-feira para Lima, no Peru, onde vai decorrer a final da Copa Libertadores.

O Flamengo não chega à final da prova desde 1981, quando venceu o troféu rente ao Cobreloa, com Zico na equipa.

A equipa de Jorge Jesus pode vencer a Libertadores no sábado, frente ao River Plate, e o Brasileirão no domingo, caso o Palmeiras não consiga bater o Grémio.

Veja as imagens da euforia dos adeptos do Flamengo: