Juanfran avisa João Félix contra o conformismo

Juanfran, ex-jogador do Atlético de Madrid, tem um alerta para João Félix, jovem estrela da equipa espanhola: não pode conformar-se.

"Se o João Félix quer ser um jogador mais importante no Atlético, tem de dar mais e mais a cada dia. Não se pode conformar em ser o grande João Félix do Benfica ou o jovem João Félix que tem qualidades incríveis. Se queres triunfar no Atlético, tens de dar muito mais e creio que ele vai fazê-lo, porque me falam muito bem dele. Estando aqui, faço votos para que Simeone tire o melhor dele e que possa-nos dar muitas alegrias", afirmou o lateral-direito espanhol, em entrevista ao jornal "Marca".

Juanfran assumiu que "gosta muito" de ver João Félix jogar e que já lhe disseram bem das qualidades humanas do internacional português:

"Disseram-me que dentro dos balneários, ele é um bom rapaz, trabalhador, tem os olhos abertos, quer aprender e é educado, com todas essas coisas creio que se vai dar bem. Como adepto do Atlético de Madrid, fascina-me vê-lo jogar. Tem qualidades incríveis, penso que o Simeone está a fazer muito bom trabalho com ele."