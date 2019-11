Ex-jogadores do Tottenham aprovam Mourinho. "O vencedor de troféus está aqui"

Jamie O'Hara e Paul Gascoigne, antigos jogadores do Tottenham, aprovam a contratação de José Mourinho, como novo treinador. Para ambos, a chegada do técnico português ao clube significa troféus.

O primeiro a falar à Sky Sports foi O'Hara, antigo médio dos Spurs e, atualmente, do treinador do Billericay Town. Sublinhou que "não se pode descurar o facto de Mourinho ser, provavelmente, um dos melhores treinadores de sempre" e que, com a sua contratação, o Tottenham está a pensar à clube grande. Ingrediente fundamental para dar o salto.

"Ele ganhou tudo o que se pode ganhar no futebol. Nós conseguirmos atrair alguém como ele é pensar em grande. Adoramos Pochettino e estamos-lhe agradecidos, levou-nos ao 'top-4', a um nível em que conseguimos atrair um treinador como Mourinho. Não podíamos pedir um treinador melhor que Mourinho, ele ganhou tudo. O vencedor de troféus está aqui", salientou o antigo médio.

O'Hara considera que a Premier League já estava a sentir falta de Mourinho: "É um treinador fantástico, uma personagem. Teve os seus altos e baixos, mas no final de contas é um ganhador, ele ganha troféus."