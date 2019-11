Goleador colombiano candidata-se à seleção portuguesa

No início de 2020, quando receber o passaporte português, Leonardo Ruiz passa a ser elegível para a seleção nacional e o ponta de lança colombiano, em entrevista à Renascença, revela que não fecha a porta a uma eventual chamada de Fernando Santos.

“O meu passaporte está a chegar e gostava de jogar por Portugal. A minha esposa é portuguesa, a minha filha é portuguesa. A Colômbia é a minha a casa e Portugal tornou-se na minha segunda casa. Foi aqui que encontrei a minha família, foi o país da Europa que me adotou e que me deu a conhecer ao exterior. Gosto muito de Portugal e não fecho a porta [a jogar por Portugal]”, diz o avançado do Sporting, que esta época está emprestado ao Varzim, clube pelo qual tem oito golos, em nove jogos.

À atenção de Carlos Queiroz

A manter a veia goleadora, Leonardo Ruiz poderá mesmo dar que falar e colocar-se como outra opção para a posição 9 da seleção. Fernando Santos poderá, no entanto, ter concorrência de outro português, Carlos Queiroz, o selecionador da Colômbia.

O treinador português ainda não falou com o goleador do Varzim, que não se opõe a uma intervenção de Paulo Alves.

O seu treinador na Póvoa foi campeão do mundo de sub-20, com Carlos Queiroz, e Ruiz admite, por entre uma gargalhada, que “seria bom [se Paulo Alves lhe desse uma palavrinha]”. “Todos trabalham para jogar pela seleção”, acrescenta o jogador que está disponível para duas.

O percurso de Leonardo Ruiz

Leonardo Ruiz, de 23 anos, chegou a Portugal em 2014 para jogar no FC Porto. Foi campeão nacional de juniores na primeira época, contribuindo com 29 golos. Na segunda época foi campeão da II Liga, pelo Porto B. Marcou nove golos. Transferiu-se para o Sporting. Em 2016/17 marcou 12 golos pela equipa B.

Estreou-se na I Liga em 2017/18 pelo Boavista. Marcou apenas um golo. Na época passada fez um jogo pelos sub-23 do Sporting e marcou três golos. Foi cedido ao Zorya, da Ucrânia, onde não marcou nos 10 jogos realizados. Esta temporada, foi cedido ao Varzim.

Tem oito golos, em nove jogos. É um dos melhores marcadores da II Liga, com 6 golos na competição. Marca há três jogos consecutivos