José Mário Branco morre aos 77 anos

É autor de várias obras que passam por géneros como a música de intervenção, o fado, entre outros. O álbum mais emblemático de José Mário Branco foi “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”.

Nasceu no Porto a 25 de maio de 1942, filho de professores primários. Na juventude foi dirigente da associação católica e membro do partido comunista. Perseguido pela PIDE, esteve exilado em França.

Ouvida esta manhã pela Renascença,a fadista Katia Guerreiro recorda com emoção o contributo de José Mário Branco, a ela enquanto cantora e à música portuguesa em geral.

"Era um misto de todas as músicas que existem neste mundo. Todo ele era música, todo ele era teatro. A capacidade produtiva e de composição do José Mário era de tal maneira rica que se tornava capaz dos melhores juízos de valor em relação ao ser humano", diz. "Tudo isso enriqueceu a minha forma de cantar, enriqueceu-me humanamente."

Da música ao cinema e ação cultural

José Mário Branco é considerado um dos mais importantes autores e renovadores da música portuguesa, em particular no período da Revolução de Abril de 1974, cujo trabalho se estende também ao cinema, ao teatro e à ação cultural.



Foi fundador do Grupo de Ação Cultural (GAC), fez parte da companhia de teatro A Comuna, fundou o Teatro do Mundo, a União Portuguesa de Artistas e Variedades e colaborou na produção musical para outros artistas, nomeadamente Camané, Amélia Muge, Samuel e Nathalie.

Em 2017 foi homenageado na feira do livro do Porto, no mesmo ano em que celebrou 50 anos de carreira com o lançamento de um disco de inéditos, um duplo CD em que se reúne material disperso por singles e EPs.



Em 2018, José Mário Branco cumpriu meio século de carreira, tendo editado um duplo álbum com inéditos e raridades, gravados entre 1967 e 1999. A edição sucede à reedição, no ano anterior, de sete álbuns de originais e um ao vivo, de um período que vai de 1971 e 2004.



