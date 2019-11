FC Porto prepara proposta por Dany Mota

O FC Porto estará a preparar uma proposta pelo ponta-de-lança Dany Mota, segundo escreve o portal italiano "tuttomercatoweb".

De acordo com a publicação, os dragões estarão interessados no jovem ponta-de-lança que chegou esta temporada à Juventus. Com 21 anos, leva sete golos em 14 jogos pela formação sub-23 da "Vecchia Signora", prestações que já o levaram a treinar com a equipa prinicpla.

O bom rendimento chamou à atenção de Rui Jorge, selecionador sub-21. Mota leva três golos apontados em quatro internacionalizações.

Nascido no Luxemburgo, estreou-se no futebol sénio no CS Pétange, antes de se mudar para Itália, para o Virtus Entella, onde marcou 14 golos na formação principal nos escalões secundários do futebol italiano. Passou ainda pelo Sassuolo antes de assinar pela Juventus.

Atualmente, o plantel do FC Porto conta com cinco avançados: Zé Luís, Marega, Soares, Aboubakar e Fábio Silva.